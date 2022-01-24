В Узбекистане посчитали количество нарушений трудового законодательства на предприятиях

24 янв. 15:49

глава информационной службы Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана Мавджуд Мирзаев заявил, что в 2021 году на предприятиях и в организациях республики трудовое законодательство было нарушено 52 530 раз.

Он отметил, что в большинстве случаев - более 12% - работодатели не выплачивали своим сотрудникам заработную плату. Во время хлопкового сезона поступило 146 жалоб на принудительный труд. Против 65 должностных лиц приняты административные меры.

Подчеркивается, что виновники 19 967 нарушений были оштрафованы на 3 млрд 340 млн сумов.

Стоит добавить, что жертвами несчастных случаев за год на производстве стали 238 человек. По данным министерства, привлечено к административной ответственности 596 должностных лиц, в отношении 199 заведены уголовные дела.