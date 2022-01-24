В Кремле заявили о надежности поставок газа в Европу

24 янв. 15:46

Россия всегда безупречно выполняла обязательства по поставкам газа в Европу, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, откажется ли Россия от поставок газа в Европу в случае введения санкций.

"Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергетической безопасности Европы, и в самые нелегкие моменты противостояния между востоком и западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "Россия ни разу, никогда не давала никому повода усомниться в своей надежности", и даже в случае санкций продолжит вести себя таким же образом.