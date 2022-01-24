В ВОЗ заявили о необходимости учиться контролировать COVID-19

24 янв. 15:43

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в ходе своего выступления на 150-й сессии Исполкома ВОЗ (24-29 января) в Женеве, что мир будет жить с коронавирусом COVID-19 в обозримом будущем.

"Является истиной то, что мы будем жить с ковидом в обозримом будущем", - сказал он.

Глава организации также отметил, что предстоит научиться контролировать вирус посредством устойчивой и интегрированной системы для острых респираторных болезней, которая обеспечит платформу подготовки к будущим пандемиям.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что за девять недель, прошедших после выявления омикрон-штамма, в мире были зарегистрированы более 80 млн случаев заражения COVID-19. "Это больше, чем за весь 2020 год", - уточнил гендиректор ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, существуют различные сценарии того, как будет развиваться пандемия и как может завершиться острая фаза, однако опасно предполагать, что омикрон-штамм будет последним вариантом или что мы находимся в конце игры, передает ТАСС.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 31 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России выявлены 11 173 300 случая заражения.