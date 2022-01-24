Зеленский: украинской разведке пора переходить к наступательным действиям

24 янв. 15:30

Украинской разведке пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов. Об этом на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины заявил президент страны Владимир Зеленский.



Он подчеркнул, что Украина сегодня противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. "В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка… Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов", - цитирует главу государства РИА Новости.



Зеленский отметил, что разведка обладает опытом и возможностями для воплощения такой стратегии. "Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", – обратил внимание президент.