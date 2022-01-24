Натовские игры мускулами: подготовка к войне или повышение ставок?

Ситуация вокруг Украины набирает обороты, несмотря на начавшиеся в Женеве переговоры по безопасности между МИДами России и США. Ключевой вопрос, который волнует обе стороны, связан с войной и расширением НАТО.

Угроза "вторжения в Украину" и непринятие "красных линий" России

Россия требует, чтобы американцы юридически закрепили непринятие Украины в НАТО. Это требование является частью проекта документов о гарантиях по безопасности, которые МИД РФ передал в США и НАТО. Американские и натовские официальные лица, в частности, замгоссекретаря Венди Шерман и генсек Альянса Йенс Столтенберг отвергают с порога требование и "оставляют двери НАТО открытыми" для новых членов.

США и Европу, в свою очередь, беспокоит угроза "нападения России" на Украину, нависшая из-за концентрации 100 тыс российских военных у украинской границы. В американских авторитетных изданиях Foreign Policy и Foreign Affairs почти на ежедневной основе выходят материалы на темы "нападет ли Россия", "почему Путин хочет напасть" и "что делать Западу". Анализируются возможные последствия военной эскалации. FP, например, прогнозирует дефицит продовольствия на Ближнем Востоке, учитывая, что Украина - ключевой поставщик зерна в Йемен, Ливию, Ливан и Египет. Активную роль в раздувании российской угрозы играет МИД Великобритании. Там заявили, что якобы российские спецслужбы планируют привести к власти на Украине пророссийского лидера, экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Подготовка к войне на Украине

Пока идут переговоры в Женеве, Брюсселе и на площадке ОБСЕ, Запад не на словах готовится к возможному "вторжению России" в Украину. НАТО усилила присутствие в Восточной Европе и приводит свои силы в состояние боевой готовности. Дания отправила фрегат в Балтийское море и четыре F-16 в Литву для воздушного патрулирования. Испания подключилась к военно-морским силам НАТО и планирует отправить истребители в Болгарию. Франция намерена перебросить контингент в Румынию. Нидерланды перебрасывают два F-35 в Болгарию, корабль ВМС Голландии присоединится к силам оперативного реагирования НАТО.

Ранее американские самолеты доставили на Украину летальное оружие на сумму $200 млн. Глава Белого дома Джозеф Байден, согласно The New York Times, не исключает размещение в странах Прибалтики и Восточной Европы войск, авиации и флота, а также отправку в регион до 50 тыс военнослужащих. 19 января замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сказал, что его страна поставила Украине несколько тысяч ПТУР в условиях "серьезной вероятности российского вторжения".

Вопреки утверждению Байдена о том, что Соединенные Штаты не будут воевать за Украину с Россией, американская дипломатия дает понять, что США рассматривают военные меры против России в случае эскалации конфликта. "Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", - заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Подготовка к эскалации включает и защиту своих граждан. Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину и 24 января начал эвакуацию дипломатов. Соединенное Королевство тоже забирает из Украины своих дипломатов.

Угроза эскалации беспокоит Европу. Франция поддерживает антироссийскую риторику США. Париж готов отправить войска в Румынию, что напрямую противоречит требованиям России. МИД РФ заявил, что предложения России по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Болгарский президент Румен Радев считает "неприемлемым и беспредметным" требование Москвы. Министр обороны Румынии заявил, что его страна не хочет вступать в вооруженный конфликт США с Россией, но готова к эскалации из-за ситуации на границе Украины.

Рациональность Германии

В Германии настроены менее воинственно. Уже неделю ведущие немецкие политики делают громкие заявления о непринятии Украины в НАТО и важности сохранения диалога с Россией. Сначала лидер ХДС Фридрих Мерц говорит, что отключение России от SWIFT вызовет мировой кризис. Потом глава ХСС Маркус Зедер заявляет, что Россия - не враг, "Северный поток-2" надо реализовать, а Украине не место в НАТО. И наконец сам канцлер ФРГ и лидер СДПГ Олаф Шольц заявил, что в повестке дня НАТО нет вступления в Альянс новых стран Восточной Европы. Более уверенные заявления в такой напряженной ситуации стоят чиновникам карьеры. Сегодня ушел в отставку глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, сказавший, что Крым не вернется в состав Украины, и назвавший чепухой разговоры о вторжении России на Украину.

Дипломатия не дает результата

Как видно, дипломатические переговоры в Женеве действительно безрезультатны. Все готовятся к войне. Кремль уже предупредил, что ВСУ хочет провести операцию на Донбассе, которая, очевидно, не останется без ответа с российской стороны. НАТО намеренно перебрасывает силы в Румынию и Болгарию, а США с Британией вооружают Украину, фактически, дезавуируя предложения России о безопасности. США всем видом показывают, что готовы защитить Украину от России, и в этом деле страны НАТО стоят плечом к плечу с американцами, за исключением Германии и некоторых стран.

Приближение Олимпиады в Пекине наталкивает на печальные исторические аналогии. Именно во время проведения пекинской Олимпиады (летней) в 2008 году началась грузино-осетинская война. К счастью, тогда боевые действия Грузии с Россией не привели к американо-российской или натовско-российской войне. Гарантий, что сейчас такого не будет, нет никаких. Будем надеяться, что все эти игры мускулами - лишь попытка повысить ставки в женевских переговорах, а Зеленский не повторит фатальную ошибку Саакашвили и не расценит поддержку НАТО как "зеленый свет" для операции на Донбассе. На этот раз на кону не региональная, а мировая безопасность.