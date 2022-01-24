Песков: введение локдауна в России не обсуждается

24 янв. 15:01

В России не планируется вводить локдаун из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заболеваемость в России рекордно растет четыре дня подряд, в понедельник выявили более 65 тыс случаев заражения.

"Никакие локдауны никто не обсуждает, мы видим динамику", - заявил Песков. По его словам, Кремль ориентируются на количество госпитализаций, а согласно данным оперштаба, в стране отсутствует повышенный рост госпитализаций на фоне растущей заболеваемости.

За минувшие сутки в России госпитализированы 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что взрослое население России на 70% привито от коронавируса.