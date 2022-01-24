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Песков рассказал, почему вокруг Украины происходит эскалация напряженности

Песков рассказал, почему вокруг Украины происходит эскалация напряженности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему происходит эскалация напряженности вокруг Украины.

Представитель Кремля подчеркнул, что за этим стоят НАТО и США.

"Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО", - сказал Песков.

Он пояснил, что под информационной деятельностью имеет в виду ту информационную истерику, которая сейчас происходит.

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