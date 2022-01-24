В Кремле назвали виновных в усилении напряженности в Восточной Европе

24 янв. 14:51

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что усиления НАТО об увеличении контингента, а также стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряженность в сфере безопасности.

"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

По словам Пескова, все это происходит из-за действий НАТО, США, и за счет распространяемой ими информации.