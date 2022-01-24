Мэр Алматы потребовал от магазинов "не баловаться" с ценами

24 янв. 14:39

Глава Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал продуктовые магазины не повышать цены в "тяжелое время".

Ранее мэр города обсудил деятельность магазинов с главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым. Как отметил Сагинтаев, руководство готовится установить предельные цены на морковь и подсолнечное масло. Однако, по его словам, отреагировать на рост цен на другие виды социально значимых товаров они не успевают. Он подчеркнул, что для этого необходимо изучить статистику и провести расследование.

"Ну, за это время поезд, как говорится, уже уйдет. В этой связи премьер-министр поддержал нас и дал поручение Минторговли внести изменения в эти правила. Поэтому еще раз хотел бы обратиться к нашим торговым точкам, чтобы в это тяжелое время не баловались", - цитирует Сагинтаева Sputnik Казахстан.

Мэр добавил, что некоторые могут считать такие меры антирыночными, но в таких условиях власть должна реагировать жестко.