На борту летевшего из Москвы в Доминикану самолета родилcя малыш

24 янв. 14:38

На борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Пунта-Кану (Доминикана), родился ребенок. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице "Аэрофлота" в социальной сети Instagram.



"На нашем рейсе Москва - Пунта-Кана, выполнявшемся 21 января, родился славный мальчик", - сказано в публикации.



В компании отметили, что роды прошли успешно благодаря профессионализму и слаженным действиям членов экипажа.