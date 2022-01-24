В Минздраве сообщили, что вакцинация в России достигла 70%

24 янв. 14:35

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в понедельник, что 70% взрослых россиян прошли вакцинацию от коронавируса.

"Российская Федерация поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации к COVID-19 к середине 2022 года, а именно достижения охвата вакцинации от новой коронавирусной инфекции 70% населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения", - сказал министр на заседании исполнительного комитета ВОЗ.

По состоянию на 21 января коллективный иммунитет в России составил 64,4%. Первую дозу вакцины получили 81 981 007 человек, полностью привился от коронавируса 78 059 701 человек.