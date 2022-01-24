Первый рейсовый автобус прибыл в Шушу (ФОТО)

24 янв. 14:14

С 24 января в Азербайджане запущено пассажирское автобусное сообщение с освобожденными территориями. Утром первый рейсовый автобус прибыл из Баку в Агдам, теперь сообщается о прибытии первого автобуса в Шушу.

Автобус вышел с территории Бакинского международного автовокзального комплекса в 06:30 и к обеду добрался до Шуши. Также в город запущены автобусные рейсы из Ахмедбейли (Физули).

Приобрести билет на автобус и посетить освобожденные осенью 2020 года города может любой совершеннолетний гражданин Азербайджана. Билеты продаются на сайте yolumuzqarabaga.az.