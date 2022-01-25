"Дашнакцутюн" хочет сорвать миротворческие инициативы

Армянские националисты вновь пытаются сформулировать ложную внутриполитическую повестку. Их эфемерная озабоченность послевоенной ситуацией вносит в общественное пространство напряжение, которое подпитывается всевозможными слухами и сплетнями. Кажется, что за три десятка лет постсоветская Армения должна была бы привыкнуть к извечной мобилизационной политике дашнаков, которая носит эпизодический характер. Однако 2022 год может рискует стать решающим в судьбе всего националистического движения, поскольку может приблизить нормализацию отношений между Арменией и ее соседями.

Армянство за пределами республики объявило 2022 год – "годом диаспоры". Об этом скромно объявил Киликийский католикос Арам I в ходе недавней встречи с армянской интеллигенцией Ливана. По словам священнослужителя, ресурс диаспоры крайне актуален именно сейчас, в период послевоенного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, поскольку параллельно ведется активная внешняя политика Турции, которая может способствовать нормализации двухсторонних отношений по линии Анкара-Ереван. Диаспора должна активно вовлекать в политические процессы молодых армян, чтобы те в свою очередь проявляли интерес к инициативам, проводимым в отношении Армении. Озабоченность Арама I ситуацией на дипломатическом фронте понятна: миротворческие инициативы девальвируют значение политики, проводимой епархиальными структурами киликийского каталикосата. Пока между Арменией и Турцией существуют противоречия, церковь сохраняет надежду на возмещение утраченного имущества, в том числе, восстановление епархии на территории Турции.

Тем не менее классический по своему содержанию призыв к единению со стороны ближневосточных структур Армянской церкви менее эмоционален, нежели политическая истерика "Дашнакцутюн". Офис АРФД в Швеции объявил, что "нормализация армяно-турецких отношений не является монополией партии Пашиняна", тем самым намеренно вульгаризировав представление о компетенции армянского правительства.

Другим примером попытки внести сумбур в информационное пространство Армении стало интервью Sputnik Армения руководителя бюро АРФ "Дашнакцутюн" Киро Манояна, охарактеризовавшего итоги московской встречи спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча как стремление Анкары задавить Армению путем экономической экспансии. Эксперта не смутил тот факт, что Армения прочно интегрирована в пространство ЕАЭС, а миротворческие инициативы между странами поддерживаются далеко за пределами Южного Кавказа.

Сквозь завесу популистской пропаганды прослеживается отчетливое стремление националистов мобилизовать ресурс диаспоры против Пашиняна. Дашнаки считают нецелесообразным проведение уличных демонстраций в Армении, поскольку армянская общественность порядком устала от них. Идти против российской политики в регионе националисты также опасаются, так как она подкрепляется военным присутствием России в Армении. Совершать террористические акты в самой республике чревато полным запретом "Дашнакцутюн". Поэтому на этот раз реваншисты решили мобилизовать зарубежное армянство для оказания давления на Пашиняна, тем самым пытаясь сорвать переговорный процесс путем размывания его границ.

Поскольку на текущий момент премьер-министр испытывает трудности в коммуникации с диаспоральными структурами, цель националистов заключается в том, чтобы создать условия, при которых Пашинян не сможет чувствовать себя в безопасности среди армян за пределами республики. В этом случае он будет вынужден уклоняться от участия в переговорном процессе; деблокада транспортных коммуникаций станет невозможной; а Армения в очередной окажется в политической изоляции, в пространстве которой комфортно паразитирует идеология реваншизма. Армянские националисты в Европе используют спекулятивную политику, определяя процесс дипломатического преодоления существующих противоречий, между Турцией и Арменией как непримиримое противостояние враждующих этносов.

Для нынешнего руководства Армении, внерегиональная активность "Дашнакцутюн" - неблагоприятный сигнал, так как националисты апеллируют политизацией трагических событий в Османской Империи в 1915 году. Долгое время тема трагических событий служила своеобразным мостом между постсоветскими и зарубежными армянами, для которых "армянский вопрос" служит инструментом идентификации. Перед Пашиняном и его командой стоит непростая задача: вывести Армению на принципиально новый региональный уровень, преодолев последствия разгрома в минувшей войне и в тоже время не стать изгоями в глазах диаспоры, чьими эмоциями и инстинктами стремятся управлять дашнаки.