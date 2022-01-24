Энергетики работают круглосуточно из-за рекордного снегопада на Кубани и в Адыгее

24 янв. 14:03

Энергетики "Россети Кубань" в круглосуточном режиме продолжают устранять последствия мощнейшего в истории метеонаблюдений снегопада.

В Краснодарском крае и Адыгее третьи сутки не прекращаются обильные осадки в виде мокрого снега или ливней с сильным ветром. В Краснодаре установлен исторический рекорд уровня осадков - выпал 41 см снега. В горах Туапсинского района высота сугробов достигает двух метров. Такая погода привела ко множеству локальных нарушений энергоснабжения в населенных пунктах. Без света остаются свыше 33 тыс человек.

В ликвидации аварий задействованы 67 бригад в составе более 140 человек и 67 единиц специальной техники. Заявки от пострадавших потребителей принимаются в круглосуточном режиме.

Снегопад не прекращается, что осложняет проезд техники к местам проведения работ.