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Южная Корея разморозила часть иранских активов

Южная Корея разморозила часть иранских активов

Власти Южной Кореи разморозили незначительную часть средств Ирана для оплаты задолженности Тегерана в ООН. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде.

При этом он подчеркнул, что основная часть активов по-прежнему остается заблокированной.

"К сожалению, долг Южной Кореи перед Ираном все еще не выплачен, а переговорный процесс двигается очень медленно. Лишь незначительная часть наших средств в Корее была отправлена в ООН, чтобы Ирану вернули право голоса", - приводит слова Хатибзаде агентство IRNA.

Напомним, накануне стало известно, что правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед ООН в размере $18 млн. Иран 13 января попросил Сеул оплатить его взнос в ООН, чтобы избежать потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за долга. 21 января оплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с санкциями США.

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