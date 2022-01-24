24 янв. 13:51

ЗАГ: Казахстанским студентам повысят стипендии

В Казахстане студентам с нового учебного года вновь повысят стипендии, сообщил глава департамента высшего и послевузовского образования МОН республики Адлет Тойбаев.

Он отметил, что с 1 сентября текущего года бакалаврам увеличат стипендию на 20%, а магистрантам и докторантам - на 15%.

Подчеркивается, что с сентября студенты, которые обучаются по педагогическому направлению, будут получать более 58 тыс тенге, по другим направлениям - порядка 37 тыс тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 87 тыс тенге, докторантов – до 195 тыс тенге.

В прошлому году казахстанским студентами уже повышали стипендию примерно на столько же.