ВОЗ: наступил критический этап пандемии

24 янв. 13:46

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в понедельник, что в пандемии коронавируса наступил критический этап.

"Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению", - заявил он на брифинге.

По мнению главы ВОЗ, у мира есть все необходимые инструменты, чтобы положить конец острой фазе пандемии, но использовать их надо справедливо и разумно.

"Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне", - сказал он.

Вакцинировано должно быть минимум 70% населения каждой страны, отметил Гебрейесус, на данный момент в 86 странах вакцинировано менее 40%, в 34 странах - менее 10%.