В ВОЗ сообщили о вступлении пандемии COVID-19 в завершающую стадию

24 янв. 13:38

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что положить конец пандемии коронавируса COVID-19 в Европе может новый штамм "омикрон",



"Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии", - сказал он.

Директор ВОЗ отметил, что как только пройдет период резкого роста числа случаев заражения омикрона-штаммом Европе, некоторое время будет существовать глобальный иммунитет. "Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия", - цитирует его РИА Новости.



Помимо этого, Клюше обратил внимание на то, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы, однако COVID-19 уже не один раз всех удивил. "Так что мы должны быть очень осторожными", - добавил представитель ВОЗ.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 31 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России выявлены 11 173 300 случая заражения.