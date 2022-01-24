СМИ: Берлин снял с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT

24 янв. 13:40

Германия в рамках обсуждения возможных санкций против России сняла c рассмотрения вопрос об отключении от SWIFT, сообщает сайт Euractiv со ссылкой на дипломата в Евросоюзе.

"Тогда как газ и нефть рассматриваются в качестве возможных рычагов, один дипломат из ЕС заявил, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", - отмечает издание.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят в Брюсселе безопасность в Европе и нынешнюю ситуацию вокруг Украины. При этом ранее высокопоставленный чиновник сообщил, что на ближайшей встречу главы ведомств не планируют обсуждать антироссийские санкции.

В Euractiv со ссылкой на представителя в ЕС заявили, санкции против России могут быть введены "в течение нескольких дней", если это будет необходимо.