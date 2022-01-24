"В рассрочку можно поесть?": в Дагестане недовольны ценником в кафе Хабиба Нурмагомедова

24 янв. 13:29

Жителей Дагестана возмутил ценник в махачкалинском кафе экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На официальной странице заведения Papakha_coffee в Instagram пользователи высказали свое недовольство по поводу высоких цен на каши, салаты, кофе и даже воду.

Как отмечают посетители, граждане могут покушать в кафе только "оформив рассрочку" или "продав почку".

" А что так дорого там? Хорошо что у меня две почки с собой были!", - заявила фолловер alba_131313.

"В рассрочку можно позавтракать?" – спросил пользователь naslednik77707.

"Дорого! Не вкусно! Кухня ни о чем! Больше не зайду никогда! Не советую!" – написала фолловер под ником shahri0383.

Комментатор cuba 1.1.1 считает, что кафе недоступно для "простого народа". "Большинство граждан в Махачкале получают 15 тыс рублей. Даже для Хабиба накладно там кушать" – добавил он.

Больше всего земляки спортсмена жалуются на цены на напитки, в частности на воду и кофе. Так, чашка "капучино" в кафе (120 мл) стоит 450 рублей, "американо" за 90 мл – 270, а вода за 750 мл – 350 рублей.

"Что за цены у вас? Одна вода почти 400 рублей стоит. Так же не бывает, мы же не в Москве находимся", - возмутился читатель amoreamore, призвав руководство кафе сделать цены "доступными".

"Что за цены? Суп 300 рублей, салат 700 рублей", - удивилась комментатор linka_balzam.

Стоит отметить, что стоимость блюд в заведении Нурмагомедова и впрямь "кусается". Например, порция обычного борща здесь стоит 550 рублей. За кашу рисовую, овсяную или пшенную придется отдать 340 рублей. За порцию яичницы здесь просят 290 рублей. Йогурт со вкусом малины и клубники можно попробовать за 390 рублей. Салат "Цезарь" с креветками обойдется посетителю в 790 рублей, а, на "Буратту" с томатами, огурцом и авокадо придется потратить 950 рублей.