В России выявили 65,1 тыс новых случаев коронавируса

24 янв. 13:10

Оперштаб по коронавирусу сообщает, что за минувшие сутки в России выявили 65 109 новых случаев заболевания. Таким образом, суточная заболеваемость коронавирусом в стране четвертый день обновляет максимум.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 19 509 (максимум с начала пандемии), в Санкт-Петербурге - 8 413, в Московской области - 5 980. В Краснодарском крае новых случаев 925, в Ставропольском крае выявили 975 новых случая, в Дагестане - 283, в Крыму - 324, в Чечне - 213, в Кабардино-Балкарии - 140, в Ингушетии - 103, в Карачаево-Черкесии - 95, в Северной Осетии - 97, в Адыгее - 119.

Общее число инфицированных в России достигло 11 173 300.

Госпитализированы за сутки 5 970 человек, на 3,9% меньше, чем накануне. За последние сутки выписаны по выздоровлении 21 714 человек, с начала пандемии - 10 023 622.

Умерли за сутки 655 пациентов, за все время - 326 112.