Власти Краснодара рекомендовали удаленку для сотрудников

24 янв. 12:55

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко призвал работодателей перевести максимум сотрудников на дистанционную работу.

"Мы находимся в преддверии пика заболеваемости", - отметил Алексеенко.

Во время еженедельной городской планерки в понедельник он озвучил призыв о максимально возможном переводе сотрудников на удаленку. По словам мэра, это поможет разорвать цепочку заражений.

В ближайшие дни на удаленку переведут не менее 50% сотрудников администрации Краснодара, а также подведомственных бюджетных учреждений.