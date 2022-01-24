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Власти Краснодара рекомендовали удаленку для сотрудников

Власти Краснодара рекомендовали удаленку для сотрудников

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко призвал работодателей перевести максимум сотрудников на дистанционную работу.

"Мы находимся в преддверии пика заболеваемости", - отметил Алексеенко.

Во время еженедельной городской планерки в понедельник он озвучил призыв о максимально возможном переводе сотрудников на удаленку. По словам мэра, это поможет разорвать цепочку заражений.

В ближайшие дни на удаленку переведут не менее 50% сотрудников администрации Краснодара, а также подведомственных бюджетных учреждений.

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