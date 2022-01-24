Гарибашвили: Грузия достойно примет ЧЕ по баскетболу

24 янв. 12:52

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что c 1 по 18 сентября 2022 года Тбилиси вместе с тремя европейскими городами (Кельн, Милан, Прага) примет чемпионат Европы по баскетболу.



Глава правительства отметил, что в грузинской столице пройдут матчи группы А, в которых, помимо сборной Грузии, сыграют сборные Испании, России, Турции, Бельгии и Болгарии.



"Работы активно ведутся. При поддержке правительства Грузии для проведения чемпионата Европы в столице строится новый Дворец спорта европейского уровня, который будет завершен этим летом, и мы достойно проведем чемпионат Европы в Тбилиси", - цитирует Гарибашвили "Грузия Online".