Первый рейсовый автобус прибыл в Агдам (ФОТО)

24 янв. 12:32

В понедельник из Баку в Агдам прибыл первый рейсовый автобус.

Ранее сообщалось, что с 24 января в Азербайджане запустят регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории республики. Автобусы назначены в Агдам и Шушу.

Первый прибывший в Агдам автобус рассчитан на 50 мест, утром он выехал с территории Бакинского международного и междугороднего автовокзала.

Прибывшие в Агдам граждане впервые посетили комплекс Имарат, построенный Панахали ханом в 18 веке, также они осмотрели могилу Хуршидбану Натава и другие исторические памятники, разрушенные во время армянской оккупации.

Напомним, добраться в Агдам можно автобусами из Баку и Барды, в Шушу - из Баку и Физули. Билеты продаются онлайн.