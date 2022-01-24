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Президент Армении сдался. Но кто выиграл? 

Андрей Петров специально для "Вестника Кавказа"
Президент Армении сдался. Но кто выиграл? 

Что означает для Армении уход в отставку президента Армена Саркисяна? Саркисян был последним представителем "дореволюционных" властей республики в современном армянском государстве: в парламенте, который избрал его президентом весной 2018 года, большинство принадлежало Республиканской партии – "партии войны" зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. На протяжении почти 4 лет он пребывал в оппозиции к команде Никола Пашиняна и, несмотря на ограниченные возможности своей должности, находил способы затруднить действия официального Еревана как во внутренней политике, так и во внешней. 

После капитуляции Армении в Карабахской войне оппозиция, не связанная с Кочаряном и Саргсяном, некоторое время возлагала надежды на Армена Саркисяна как на "третью силу", которая могла бы и забрать власть у Пашиняна, и не допустить возвращения к контролю над страной "партии войны". К разочарованию оппозиционеров Саркисян не стал оправдывать их ожидания, несмотря на попытку в самый сложный для Пашиняна период прошлого года помешать ему провести чистку в Генштабе армии. Возможно, имела место некая негласная договоренность между президентом и премьер-министром, возможно, у Саркисяна попросту не было значительных властных амбиций или же он предпочел выбрать личную безопасность. 

Так или иначе, до вчерашнего дня Армен Саркисян оставался одновременно незначительной и многозначительной фигурой в армянском государстве. Незначительной – поскольку полномочия его настолько ограничены, что даже не подписанные им законы со временем вступают в силу. Многозначительной – поскольку это профессиональный дипломат, связанный и с Западом, и с армянской диаспорой, и с карабахским кланом, и его относительная пассивность на политической арене порождала больше слухов о таинственных закулисных играх, чем трезвого понимания, что Саркисян мало что может и совсем немногого хочет. Что же изменится с его уходом? 

Об этом "Вестник Кавказа" поговорил с директором Института политических исследований Сергеем Марковым и директором Международного института новейших государств Алексеем Мартыновым. 

Сергей Марков уход Армена Саркисяна оценил положительно. "Его отставка позволит консолидировать власть в Армении и уйти от потенциального двоевластия, которое имеет серьезные негативные последствия для государств. Поскольку президент назначается решением парламента, а в парламенте большинство у партии Никола Пашиняна "Гражданский договор", на пост президента будет выбран человек Пашиняна, а не человек Роберта Кочаряна, каким и был Арменя Саркисян. Это позволит премьер-министру более решительно идти вперед по пути восстановления мира с Азербайджаном и Турцией", - подчеркнул он. 

"После замены президента на того, кто будет выполнять волю Никола Пашиняна, у армянского премьера появится возможность принять кардинальные серьезные решения, прежде всего признать Карабах частью Азербайджана и продвинуться вперед в открытии транспортных коммуникаций. В целом Пашинян будет чувствовать себя намного свободнее и сможет, к примеру, более эффективно восстанавливать отношения Армении с Турцией без выдвижения официальных или неофициальных претензий к Анкаре по поводу событий 1915 года. Все это означает, что отставка Армена Саркисяна скажется на политике Армении только позитивно", - заключил директор Института политических исследований. 

Алексей Мартынов, в свою очередь, заявил, что Армен Саркисян выполнял в Армении стабилизирующую функцию политического балансира между противоборствующими сторонами. "По словам Саркисяна, он ушел ввиду отсутствия каких-либо рычагов влияния на политику государства, отсюда такой демарш. И действительно, Армения сейчас – это абсолютно парламентское государство, где роль президента весьма номинальна. Однако Армен Саркисян играл в той каше, что началась в республике после реформы Конституции, стабилизирующую функцию, несмотря на ограниченность политических возможностей", - сказал он. 

"Очевидно, что Пашинян будет проводить в президенты своего человека, чтобы даже минимальные помехи не сбивали его намеченный курс. Я считаю, что ничего хорошего в этом нет. Сомнительная конституционная реформа, которую провел предыдущий президент Серж Саргсян, привела к хаотизации армянского государства. Апогеем и результатом этой хаотизации стали события позапрошлого года, когда Еревану не удалось предотвратить разморозку карабахского конфликта, что привело Армению к поражению и национальному унижению. И поэтому уход Саркисяна, опытного политика и дипломата, который много лет работал в ЕС, в Британии, со многими вел диалог, только добавит дисбаланса, который и так существует в армянском политическом классе. А это явно не способствует скорейшему заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, чего ждут и все Закавказье, и, я думаю, весь мир", - сообщил Алексей Мартынов. 

Так на пользу или во вред Армении отставка Армена Саркисяна? Ответ на этот вопрос дадут дальнейшие события. И если после консолидации власти команда Пашиняна перейдет к практическим шагам установления мирных отношений с Азербайджаном и Турцией, закроет сепаратистский проект в Карабахе, откроет коммуникации и подпишет мирный договор с Баку, значит, уход последнего агента влияния "партии войны" с высокого официального поста – это все-таки благо для Армении и региона.

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