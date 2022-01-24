Лукашенко пообещал не допустить оккупации Беларуси

24 янв. 12:14

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на слова оппозиции об оккупации республики российскими военными, прибывающими в страну для совместных учений.

Глава государства отметил, что никогда не допустит этого. Он заявил об этом, утверждая решение по охране государственной границы органами пограничной службы в 2022 году, передает агентство БелТА.



"Я никогда не опускался до того уровня, чтобы полемизировать со своими противниками и соперниками, но сегодня, получив обзор, я с удивлением прочитал то, что у нас "произошла оккупация Беларуси". Я как главнокомандующий как-то не заметил. Может быть, вы меня не проинформировали, что тут у нас осуществлена "оккупация Беларуси"? - иронично сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Госпогранкомитета Анатолию Лаппо.