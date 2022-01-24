Молодежь Узбекистана призвали передвигаться на лошадях

24 янв. 11:53

И. о. руководителя Ташкентской области Зоир Мирзаев предложил юношам и девушкам Узбекистана научиться ездить верхом. По его словам, благодаря лошадям молодежь сможет обрести настойчивость, сообщает пресс-служба областной администрации в Telegram-канале.

"Юноша на коне станет смелым и не отступит от поставленной цели. Человек, который знаком с лошадью, учится настойчивости", - заявил чиновник.

Глава области также призвал молодежных лидеров привлекать молодых парней и девушек в спортивные клубы, а областной хокимият поможет в обучении верховой езде.

"Научим наших юношей ездить на лошади, кормить лошадь, любить лошадь. Если мы хотим воспитать гордых, сильных, решительных, прямолинейных, по-настоящему смелых людей, давайте сделаем это!", - подчеркнул Мирзаев.