Азер Мирзоев выигрывает второй турнир за месяц

24 янв. 12:05

Азербайджанский гроссмейстер Азер Мирзоев выиграл два международных турнира в течение месяца.

Так, он оказался сильнейшим на шахматном фестивале в Чехии Мариенбад Опен-2022.

По итогам девяти туров он набрал 6,5 очка и поделил первое-второе места с чехом Войтеком Платом. Однако по дополнительным показателям он опередил чешского шахматиста.

Для Азера Мирзоева, известного также своей тренерской деятельностью за рубежом, это уже вторая победа на международном турнире за последний месяц: до этого он выиграл опен-турнир в Будапеште.