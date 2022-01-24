Житель Казахстана пожертвовал выигранный в лотерее автомобиль на благотворительность

24 янв. 11:34

Житель Казахстана Нурлыбек Иманбаев выиграл в лотерее автомобиль, но приз решил потратить на благотворительность, сообщает пресс-служба организатора лотереи.

Иманбаев, который служит в отдаленном гарнизоне Западно-Казахстанской области республики, стал обладателем Hyunday Accent 2018 года выпуска стоимостью 7 млн 519 тыс тенге. Узнав о победе в лотерее, Нурлыбек попросил вместо машины деньги, поскольку захотел пожертвовать выигрыш на благотворительность.

Отмечается, что военный отправит часть денежных семьям погибших во время беспорядков в Алматы двух курсантов погранучилища Даулета Жупарбекова Даулета из Сарыагаши и Мейрхана Битима из города Актау.

Другую часть победитель направит в благотворительный фонд "Харекет", занимающийся решением жилищных проблем малообеспеченных многодетных семей.

Третью часть получит семья пятилетней девочки из Уральска, которая нуждается в дорогостоящей операции из-за постоянных эпилептических судорог.

Администрация автолотереи решила поддержать инициативу Иманбаева. Ему оплатят поездку в Алматы, где он оформит все необходимые документы, чтобы провести платежи на благотворительность.