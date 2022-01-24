Школы Северной Осетии уходят на удаленку из-за "омикрона"

24 янв. 11:34

В Северной Осетии с 25 января школьников переводят на дистанционное обучение, также удаленка рекомендована вузам.

"Необходимо подготовить перевод с завтрашнего дня на дистанционное обучение всех классов школ, учреждений среднего профессионального образования. Вузам также рекомендуется перевод на дистанционное обучение", - сказал в понедельник в ходе аппаратного совещания глава республики Сергей Меняйло.

Он добавил, что с 25 по 29 января в регионе приостанавливается деятельность организаций дополнительного образования и спортшкол.

"Также необходимо обеспечить продуктовыми наборами обучающихся с 5 по 11 классов, относящихся к категории малоимущих", - напомнил глава Северной Осетии.

В регионе инфицированы многие педагоги, в связи с этим необходимо возобновить работу сервиса "учитель на замену".

"Роспотребнадзору совместно с директорами школ за неделю во всех помещения провести санитарную обработку. Работников образовательных учреждений, не задействованных в работе очного обучения, перевести на дистанционную работу. В случае необходимости педагогам и обучающимся предоставить ноутбуки", - указал Меняйло.

В школах будут организованы дежурные классы.

Дошкольные учреждения пока продолжат работу, поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований.

В Северной Осетии омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим, на фоне его распространения серьезно растет заболеваемость.