Айдамиров оценил первую часть сезона "Ахмата"

24 янв. 11:27

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" хорошо провел первую часть сезона, выразил мнение в высказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

"В целом команда выступила хорошо, набрала определенное количество очков и закрепилась в верхней части таблицы", - сказал он в интервью ТАСС.

"Летом команду пополнила большая группа арендованных игроков. Конечно, потребовалось время, чтобы ребята сыгрались и стали лучше понимать требования тренерского штаба", - также напомнил Айдамиров, добавив, что постепенно взаимопонимание улучшилось, "это сказалось и на результатах, когда в конце первой части сезона выиграли несколько матчей подряд".

В настоящее время грозненский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 27 очков в 18 матчах.