Адыгея готовится к 100-летнему юбилею

24 янв. 11:22

Около 100 мероприятий включены в сводный план к 100-летию образования Адыгеи, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

" План мероприятий на 2022 год должен включать не только культурные и образовательные мероприятия, но и инфраструктурные проекты", - сказал он на расширенном заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

"Жители должны видеть, что в этом году запланировано масштабное строительство школ, медицинских центров, поликлиник, ФАПов, дорог, проведение работ по благоустройству. Сводный план состоит из около 100 мероприятий", - также сообщил Чернышенко, отметив, что план подготовлен с учетом запроса граждан.