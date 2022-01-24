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ВОЗ: последующие штаммы коронавируса будут заразнее "омикрона"

ВОЗ: последующие штаммы коронавируса будут заразнее &quot;омикрона&quot;

Не стоит считать, что "омикрон" является концом пандемии, штаммы, которые появятся после него будут еще более заразными, предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться", - пояснила эксперт.

По словам Керкхове, омикрон-штамм не станет последним вариантом SARS-CoV-2, вероятность появления нового штамм из категории "вызывающих обеспокоенность" велика. Кроме того, можно с уверенность говорить, что новые штаммы будут более заразными. "Им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас", - объяснила специалист.

Особенность новых штаммов - их умение избегать иммунную защиту. Заболевание при этом может быть как тяжелым, так и легким.

"Омикрон" не стоит считать "слабым" вариантом вируса, подчеркнула представитель ВОЗ.

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