Снегопад вновь приостановил работу аэропорта Краснодара

24 янв. 11:12

Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 12:00 по московскому времени из-за усиления снегопада, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлётной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 12:00. На данный момент задержано 32 рейса. 11 ушло на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов", - говорится в сообщении.

Утром международный аэропорт Краснодара сообщал о возобновлении работы в штатном режиме, после перерывов, вызванных последствиями прошедшего накануне снегопада.