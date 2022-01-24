ЕС не планирует новых санкции против России и эвакуации дипломатов с Украины

24 янв. 11:00

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в понедельник, что решения о новых санкциях против России не ожидается.

"Мы не собираемся объявлять о каких-либо конкретных мерах. Ничего конкретного сегодня принято не будет, принятие санкций - это сложный процесс", - заявил Боррель перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Также он подчеркнул, что Евросоюз не собирается эвакуировать своих дипломатов с Украины, для этого в ЕС не видят причин.

Накануне Госдеп США санкционировал добровольный отъезд сотрудников американского посольства в Киеве и их семей.