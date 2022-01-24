В Северной Осетии государственный театр отменил январские спектакли

24 янв. 11:00

Северо-Осетинский государственный академический театр имени В.В. Тхапсаева отменил спектакли, запланированные на январь, сообщает пресс-служба театра.

Уточняется, что это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Друзья! Мы вынуждены сообщить, что спектакли, запланированные до конца января - отменяются. Такое решение принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации", - информирует пресс-служба.

В театре отметили, что купленные билеты можно вернуть или прийти по ним на другие спектакли, когда работа возобновится.