В Нур-Султане задержали 17 граждан Узбекистана

24 янв. 10:55

Полиция Казахстана задержала в Нур-Султане еще 17 жителей Узбекистана, которые находились в республике без необходимых документов, сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Граждане находились в соседней стране без необходимых документов.

"В посольство Узбекистана в Казахстане поступило обращение по поводу 17 граждан Узбекистана без документов, содержащихся в изоляторе временного содержания в Нур-Султане", - говорится в сообщении.

В Агентстве подчеркнули, что документы, удостоверяющие личности задержанных, были направлены в изолятор.

Отмечается, что жителей Узбекистана оштрафовали за нарушение миграционного законодательства, семеро из них отправятся на родину.

Ранее полиция в Нур-Султане задержала 18 узбекистанцев без необходимых документов.