Часть Тбилиси останется без электричества

24 янв. 11:00

Подача электроэнергии в части Тбилиси в связи с проведением различных работ в понедельник будет приостановлена, информирует энергораспределительная компания "Теласи".

Уточняется, что ограничения коснутся района Надзаладеви "с 10:00 до 17:00) улицы Санзона, Пеикари, Ксани, с 11:00 до 14:00 ограничения коснутся жителей села Глдани, Монадире, Авшани, Пирцхалава.

Также перебои в подаче электричества с 14:00 до 16:00 затронут жителей улиц Цотне Дадиани, Манджгаладзе и Чакви.

В районе Мтацминда в связи с переключением сети с 00:00 до 03:00 подача электроэнергии будет ограничена жителям улиц Костава, Мачавариани, Човелидзе, Шанидзе, Хорава, Джанашия, Меликишвили, Тархнишвили, Гургулия, Татишвили, Казбеги, Сванидзе, Бакрадзе и Гудаури.

"Из-за неотложных работ с 9:00 до 11:00 ограничения коснутся жителей подъема Элбакидзе. Также с 11:00 до 18:00 без электричества останутся жители Шанидзе, Хорава, Джанашия и Меликишвили", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что жителей улиц Костава, Вере и Сативе возобновят электроснабжение после 16:00.

В Самгори с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Варкетильского хозяйства и села Диди Лило. В Ваке электричество пропадет на час с 11:00 до 12:00 (проспект Чавчавадзе).

В районе Сабуртало с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей улиц Тилке, Раинегса, Барона де Баи, Стивенса и Хюберта, а с 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей улицы Квернадзе.

В Глдани с 10:00 до 18:00 часов подача электроэнергии будет ограничена для жителей села Глдани, VII микрорайона Глданского массива, улиц Кобахидзе, Паичадзе и Керчи.