Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 25 января

24 янв. 10:43

Снежный шторм в Краснодарском крае будет бушевать до 25 января, предупреждают синоптики.

Циклон из Атлантики занял обширную территорию Черного моря, это оказывают влияние на погоду в регионе, объяснили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам, сильные снегопады ожидаются 24 и 25 января. В последующие дни осадков станет меньше. До конца недели на Кубани будет неустойчивая погода, ночные морозы будут сменяться дневными оттепелями.

"Ночные температуры в регионе начнут понижаться. 25-го будет от 0 до минус 5 градусов, 26-го - от 5 до 10 градусов мороза . Также 27-го и 28-го. Днем 25-го ожидается от -2 до +3, 26-го и 27-го - от 0 до минус 5", - сообщила начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Новый циклон из Атлантики придет к выходным, он расположится немного выше Кубани, но также будет влиять на погоду. Ожидается очередной залп сильных осадков.