Жительница Тольятти держала в квартире 120 собак

24 янв. 10:33

В одной из квартир в Тольятти волонтеры из приюта для животных обнаружили 120 собак, более ста животных вывезли за выходные.

В благотворительном фонде рассказали, что 21 января узнали, что женщина держит в квартире огромное количество собак. Животные грязные и истощенные, на балконе хозяйка хранила трупы питомцев. Сообщается, что ранее гражданка решила заняться разведением собак, она взяла восемь животных, среди которых были болонки, длинношерстные таксы и пудели. Через некоторое время ситуация вышла из-под контроля. Женщина больше не могла содержать питомцев, но и отдавать их не хотела. В дело вмешались волонтеры, многие из собак уже обрели новый дом.

"Откликнулось много приютов и людей из разных городов. Большая благодарность волонтерам из Ульяновска. Уехала целая машина. Большое количество уехало в Самару по передержкам и приютам с дальнейшим пристройством. Отдельная благодарность Казани. Большую часть забрали именно они. Также в Тольятти забрали на передержки", - поделились в фонде.

В квартире остается около 20 собак, их вскоре заберет приют "Ника".