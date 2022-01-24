В России хотят создать "детскую карту" в помощь малообеспеченным семьям

24 янв. 10:18

Минпромторг совместно с правительством намерен обсудить новый вид поддержки малообеспеченных российских семей - "детскую карту", пишут "Известия".

Инициативу поддерживает министр промышленности России Денис Мантуров. Планируется создать "детскую карту" – по аналогии с "Пушкинской картой", ее смогут получить малообеспеченные семьи, средства с нее можно будет тратить только на отечественные товары.

Министр отметил, что такая мера увеличит спрос на российскую продукцию, в настоящее время основная часть детских вещей (одежда и обувь, игрушки, спорттовары) привозится в основном из-за рубежа.

В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров России уже выступили с поддержкой инициативы.

"В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например, около 10 тыс рублей на семью. При этом средства на "детской карте" сгорать не должны", - сказала президент ассоциации Антонина Цицулина.