В Грузии выявили 8 тыс новых случаев коронавируса

24 янв. 10:05

За минувшие сутки в Грузии выявили 7 947 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 059 392 человек.

Выздоровели за 5 550 человек, с начала пандемии – 967 585. Умер за минувшие сутки 31 пациент, за все время - 14 732.

За 24 часа в Грузии провели 35 082 теста, доля инфицированных в общем числе протестированных составила 22,65%.

В карантине находятся 34 человека, в стационарах наблюдаются 4 618, в ковид-гостиницах остается 2 061.