США вывозят дипломатов из Украины и ввозят оружие

24 янв. 10:00

Госдеп США разрешил сотрудникам американского посольства в Киеве покинуть Украину. Вместе с дипломатами из страны смогут уехать и члены их семей, говорится в заявлении ведомства.

"23 января 2022 года госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России", - заявили в Госдепартаменте, подчеркнув, что посольство в Киеве продолжит работу в штатном режиме.

Помимо этого, в ведомстве рекомендовали американцам, находящимся на Украине уехать из страны уже сейчас при помощи коммерческих рейсов. Кроме того, в Госдепе призвали своих граждан не посещать Украину из-за "сохраняющейся напряженности" вдоль границы с Россией.