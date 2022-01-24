Опрос показал, чем россияне руководствуются при выборе профессии

24 янв. 9:51

Чаще всего россияне выбирают процессию, исходя из собственных увлечений, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

"На выбор профессии четверти россиян повлияли собственные увлечения и интересы (27%), каждый пятый выбирал работу по стечению обстоятельств (22%), 17% руководствовались оплатой труда, 15% ориентировались на престиж профессии, возможность карьерного роста", - сообщают аналитики.

Кроме того, 12% опрошенных выбирают профессию, учитывая ее востребованность на рынке труда, 9% следуют семейным традициям и прислушиваются к советам родственников и знакомых.

Во ВЦИОМ отметили, что на случай при выборе работы в 2021 году полагались 22% сограждан, тогда как в 2017 году таких было 39%. Также за эти годы россияне стали больше внимания обращать на размер зарплаты - 17% против 11% в 2017 году.

Опрос проводился осенью 2021 года, участниками стали 1,6 тыс россиян в возрасте от 18 лет.