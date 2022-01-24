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Опрос показал, чем россияне руководствуются при выборе профессии

Опрос показал, чем россияне руководствуются при выборе профессии

Чаще всего россияне выбирают процессию, исходя из собственных увлечений, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

"На выбор профессии четверти россиян повлияли собственные увлечения и интересы (27%), каждый пятый выбирал работу по стечению обстоятельств (22%), 17% руководствовались оплатой труда, 15% ориентировались на престиж профессии, возможность карьерного роста", - сообщают аналитики.

Кроме того, 12% опрошенных выбирают профессию, учитывая ее востребованность на рынке труда, 9% следуют семейным традициям и прислушиваются к советам родственников и знакомых.

Во ВЦИОМ отметили, что на случай при выборе работы в 2021 году полагались 22% сограждан, тогда как в 2017 году таких было 39%. Также за эти годы россияне стали больше внимания обращать на размер зарплаты - 17% против 11% в 2017 году.

Опрос проводился осенью 2021 года, участниками стали 1,6 тыс россиян в возрасте от 18 лет.

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