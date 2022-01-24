Кадыров пообещал законно найти сбежавшего судью

24 янв. 9:37

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что поиски экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, который сбежал из России вместе со своей дочерью после задержания супруги Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде, будут с соблюдением закона.

"Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены. И не надо в этих словах искать тайного смысла. Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону", - сообщил он.

Ранее чеченский лидер обвинил семью судьи в "призывах к терроризму и экстремизму". По его словам, Янгбулаевы планировали участие в создании целой сети".

Как рассказала адвокат Наталья Добронравова, супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни увезли из Нижнего Новгорода на допрос неизвестные, которые представились оперативниками. Собеседница отметила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда стояли выходцы из Кавказа в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, однако не показали удостоверений и не сообщили, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, расследуемое МВД Чеченской республики, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Мусаеву посадили в спецприемник МВД РФ по региону за оскорбление сотрудника правоохранительных органов и нападение на него.

Глава республики сообщал, что действия чеченских полицейских в Нижнем Новгороде проводились в соответствии с законодательством РФ. Он также подчеркнул, что семье экс-судьи Янгбулаева "трижды отправляли повестку". По словам Кадырова, Мусаева чуть не лишила глаза полицейского, заработав себе "на реальный срок заключения".