В ГД предложили наказывать за несоблюдение дистанции

24 янв. 9:35

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов выразил мнение о том, что к авиакомпаниям, которые не обеспечили должной дистанции между пассажирами в автобусе, доставляющем их к самолету, необходимо применить меры.

По его словам, людей заставляют надевать маски, а между тем везут их к трапу "в битком набитом автобусе», где они «стоят впритык друг к другу", сказал он Агентству городских новостей "Москва"

Далее парламентарий подчеркнул, что это точно надо ограничивать. "Нужна (не только маска) еще социальная дистанция, вот здесь авиакомпании не соблюдают правила. Здесь тогда нужно авиакомпанию наказывать", - сказал он.