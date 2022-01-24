В России "омикрон" не обнаружен в 20 регионах

24 янв. 9:28

На утро понедельника "омикрон" официально подтвержден в 65 регионах России, свободными от нового штамма коронавируса остаются двадцать субъектов, пишет РИА Новости.

В Центральном федеральном округе "омикрон" пока не выявили в Курской, Тамбовской, Белгородской, Костромской, Тульской, Ярославской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Липецкой областях.

На Дальнем Востоке новый штамм не обнаружен на Чукотке, в Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областях, в Камчатском и Забайкальском краях.

Также "омикрон" еще не добрался до Ненецкого автономного округа, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

Все регионы СКФО и ЮФО подвержены "омикрону".

В целом по России доминирующим остается дельта-штамм, на него приходится 51,9% выявленных случаев.