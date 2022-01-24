РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Токаев уволил главу Бюро национальной статистики Казахстана

Токаев уволил главу Бюро национальной статистики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболата Айдапкелова, информирует пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что Айдапкелов возглавлял Бюро с октября 2020 года.

1220 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version