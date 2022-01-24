Лондон увидит документальный фильм  Хилала Байдарова

24 янв. 8:37

В Лондоне 29 января состоится премьерный показ фильма азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Когда созревает хурма" (2019).

Работа была признана лучшим документальным фильмом года на 25-м кинофестивале в Сараево и получила приз жюри на фестивале Visions du Reel.

В главных ролях – Хилал Байдаров, Марьям Нагиева, Вусал Байдаров и другие известные актеры.

По сюжету в азербайджанском селе пожилая мать ждет своего сына, но, когда он приезжает, их разговоры ведутся вокруг вечных вопросов и новостей издалека. Когда же они сближаются, сыну снова нужно уезжать, приводит детали сюжета Sputnik Азербайджан.