В Грузии отметили тревожно низкие темпы вакцинации  

24 янв. 8:26

Число граждан Грузии, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, по последним данным, составляет 1 207 073 человека или 42% взрослого населения страны, информирует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).

Уточняется, что, как минимум одной дозой вакцины было привито 1 318 639 жителей или 45,9% населения старше 18 лет. Бустер-дозы сделали 128 860 граждан, уточняется Sputnik Грузия.

Также сообщается, что среди подростков 12-15 лет полностью вакцинировано 1,47%, а возрастной группе 16-17 лет – 13,26%.